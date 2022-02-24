Збройним Силам України зібрали необхідні вантажівки для перевезення допомоги менш ніж за годину після оголошення про пошук. Про це повідомили в Міністерстві інфраструктури.

24 лютого заступниця голови правління Центру Оборонних Стратегій Аліна Фролова повідомила, що ЗСУ потребує 120 фур для перевезення технічної допомоги для України. Допомогу необхідно доправляти з-за кордону у Львів.

Менш ніж за годину після публікації у Міністерстві інфраструктури повідомили, що налагодили перевезення вантажівками технічної допомоги від західних партнерів.

«Напередодні Збройні сили України оприлюднили інформацію про пошук близько 120 фур, що зможуть терміново здійснити перевезення. Команда Міністерства інфраструктури оперативно провела переговори з перевізниками. Наразі знайдено допомогу у необхідному обсязі – перевезення фурами з польського напрямку вже розпочались», – йдеться в повідомленні Мінінфраструктури.

Збройні сили забезпечують перевізників необхідним для виконання рейсів пальним.

Хроніка вторгнення – у прямій трансляції ZAXID.NET