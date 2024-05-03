Росія справді має план захоплення Харкова чи Сум. Проте невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами. Про це розповів командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк в інтерв’ю The Times, опублікованому ввечері 2 травня.

Павлюк підтвердив, що Харків є ще однією можливою ціллю літнього наступу окупантів.

«Наші спецслужби кажуть, що у росіян справді є план захоплення Харкова чи Сум, але ми не знаємо, наскільки ці плани серйозні та чи здатні вони їх реалізувати тими силами, які мають у своєму розпорядженні», – розповів Павлюк.

Коментуючи можливий наступ росіян у травні-червні, Павлюк зазначив, що ворог, ймовірно, намагатиметься найти слабке місце в українській обороні і спробує її прорвати. За його словами останніми місяцями ситуація на фронті помітно ускладнилася. За даними розвідки, метою російських загарбників на цей рік стоїть окупація Донецької та Луганської областей, а також у випадку успіху – Запорізької.

«Основна мета – знищити Україну та українців як націю. Ми не давали їм такої можливості з 2022 року. Тому реальні цілі, які вони ставлять перед собою, на нашу думку, – окупація Донецької та Луганської областей, і, у разі успіху, Запорізької області», – сказав Павлюк.

Водночас генерал-лейтенант висловив оптимізм щодо того, що довгоочікуваний пакет військової допомоги від США в поєднанні з активізацією європейської підтримки може не тільки притупити наступ ворога влітку, але й дати Україні стратегічну ініціативу.

«Маючи хорошу протиповітряну оборону та далекобійну артилерію, ми могли б відбити цю стратегічну перевагу у росіян на полі бою», – наголосив командувач Сухопутних військ.

Додамо, що чимало аналітиків та воєнних експертів вважають, що Росія може готувати наступ у районі Харківської та Сумської областей, однак вона не має достатньо сил для захоплення обласних центрів.