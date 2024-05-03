Заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони Вадим Скібіцький стверджує, що у Росії є план дестабілізації України, який охоплює три чинники: військовий, дезінформаційний та міжнародної ізоляції. Про це він сказав в інтервʼю виданню The Economist, опублікованому 2 травня.

За словами Скибіцького, першим і головним чинником є військовий. Попри затримку допомоги від США, сама зброя надходитиме на українські позиції тижнями. Посадовець зазначив, що навряд чи вона зможе зрівнятися з російськими запасами снарядів або забезпечити ефективний захист від низькотехнологічних, руйнівних керованих авіабомб, якими майже щодня Росія атакує Україну.

Другим чинником є дезінформаційна кампанія в Україні, спрямована на підрив української мобілізації та політичну легітимність президента Володимира Зеленського, чий президентський термін умовно закінчується 20 травня.

Скибіцький заявив, що хоча Конституція чітко дозволяє продовження Зеленського на невизначений термін у воєнний час, його опоненти вже наголошують на вразливості президента.

Третім чинником є постійна кампанія Росії з міжнародної ізоляції України.

«Вони будуть розхитувати ситуацію так, як тільки зможуть», – наголосив заступник начальника ГУР.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають «Майдан-3».

27 лютого Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на заяву комітету з питань розвідки при президентові України повідомило, що кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки.