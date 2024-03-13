За даними української розвідки, ворожа пропаганда веде активну фазу інформаційної операції

Кремлівська пропаганда продовжує активну фазу інформаційної операції «Перун», спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні та країнах Заходу. Її «піком» визначені вибори президента Росії, які припадають на найближчі вихідні – з 15 по 17 березня. Про це у середу, 13 березня, повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомляє розвідка, операція «Перун» спрямована на дестабілізацію політичної ситуації в Україні та країнах Заходу і створення умов для «вирішення завдань» розвязаної Росією проти України війни, яку кремлівська пропаганда називає СВО (Специальная военная операция).

Реалізація ворожої операції також відбувається на тимчасово захоплених територіях України та у більшості регіонів Росії. У ній задіяні підрозділи Федеральної служби військ Національної гвардії Росії, а також агентурна мережа шпигунів.

Через них російська пропаганда здійснює наступні заходи:

дискредитація українських та західних проукраїнських політиків, через звинувачення їх у корупції і зраді інтересів України;

виправдовування агресії Росії проти України та висвітлення ситуації з вигідних для Кремля позицій;

поширення у медіапросторі дезінформації про начебто «нормалізацію життя» на поневолених росіянами українських територіях за безпосередньої участі у цьому керівництва Росії;

формування в російському та європейському медіапросторі образу «українських нацистів» тощо.

Російські спецслужби повинні розповідати про події в Україні у першій половині 2024 року, використовуючи при цьому як уже давно відомі, так і щойно вигадані фейк: про начебто планування державного перевороту в Києві, звинувачення України у початку бойових дій на Донбасі, або ж убивстві проросійських активістів у Одесі у 2014 році тощо.

За даними української розвідки, завершити операцію «Перун» окупанти планують до 30 червня поточного року.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають «Майдан-3».

27 лютого Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на заяву комітету з питань розвідки при президентові України повідомило, що кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки.