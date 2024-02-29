У Кремлі не полишають спроб дестабілізувати ситуацію в Україні

Головне управління розвідки Міністерства оборони України має у своєму розпорядженні списки людей, яких російські спецслужби готові залучити до поширення російських наративів і впливу на суспільно-політичну ситуацію в Україні. З ними росіяни часто контактують не напряму, а через посередників, заявив речник ГУР Андрій Юсов, якого цитує «Радіо Свобода» у четвер, 29 лютого.

За його словами, серед таких людей можуть бути громадські та політичні діячі, лідери суспільної думки.

«Є списки людей, по яких ворог працює, і є завдання залучати їх для поширення своєї риторики і впливу на суспільно-політичну ситуацію в країні. Це десятки людей, якщо ми говоримо про впливові категорії. Не напряму, тобто це не завжди означає, що до людини звертається хтось із «червоною зіркою». Це може бути вихід на посередників через нейтральні теми. Головне, вкраплення тих наративів, які потрібні ворогу», – пояснив Юсов водночас відмовившись називати конкретні прізвища.

За словами речника ГУР робота щодо підриву національної безпеки України ведеться, як в Україні, так і за кордоном. Зокрема, росіяни здійснюють масову купівля та створення Telegram-каналів задля просування російських наративів та розхитування ситуації в Україні. Паралельно триває процес створення «ботоферм», які посилюють російську риторику у соціальних мережах.

«Кожного разу, коли ми будемо чути такі наративи, які розхитують зсередини нашу країну, які делегітимізують ухвалення державних рішень – відповідно ми будемо розуміти, на кого ці наративи працюють», – пояснив Андрій Юсов.

Операція, мета якої є розхитування суспільно-політичної ситуації всередині України, з боку Росії отримала назву «Майдан-3». Практика називати антиукраїнські заходи українськими словами поширена у Росії і бере початок із радянських спецслужб.

«Так, для них «майдан» – це загроза, тому вони використовують цю термінологію для того, щоб перевернути з ніг на голову. Якщо ми загадаємо, то багато операцій НКВД проти УПА, ОУН, українського підпілля називались красивими українськими милозвучними словами», – розповів Юсов.

Нагадаємо, що раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Москва прагне посіяти розкол в українському суспільстві й усунути главу держави. Посилаючись на дані розвідки, Зеленський казав, що цей план у Росії називають «Майдан-3».

27 лютого повідомило Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на заяву комітету з питань розвідки при президентові України повідомило, що кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки.