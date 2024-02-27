Кульмінація російської інформаційної спецоперації проти України буде найближчими тижнями, а Росія розраховує, що до першої половини червня їй вдасться розхитати ситуацію і завдати Україні військової поразки. Про це 27 лютого повідомило Головне управління розвідки Міноборони України із посиланням на заяву комітету з питань розвідки при президентові України.

Зазначається, що в умовах відволікання світової уваги від російсько-української війни, керівництво РФ вдалося до реалізації «плану диверсійних дій, інформаційних спецоперацій та відвертих провокацій».

«Основні напрямки та цілі ворога – зрив української мобілізації, поширення дезінформації про нездатність України здобути перемогу, створення та розповсюдження фейків про «втому від України» серед наших партнерів і союзників у Світі. Глобальна міжнародна ціль росіян – зменшити підтримку нашої країни з боку проукраїнської коаліції у світі», – розповіли у розвідці.

Мета росіян всередині України – деморалізувати українців, посіяти паніку серед населення, вбити клин між військовослужбовцями та цивільними. Розвідники наголошують, що на інформаційні атаки проти України росіяни витрачають не менше, ніж на конвенційну війну. Загальний бюджет операції склав 1,5 млрд доларів, це – найдорожча операція російських спецслужб в історії.

Спецоперація «Майдан – 3» досягне власної кульмінації у березні-травні 2024-го року, протягом найближчих тижнів ворог кине максимум зусиль на розповсюдження деструктивних наративів і спроб розпалювання конфліктів – як всередині України, так і в інших точках світу, де є дієва підтримка України.

Методика кампанії – поставити під сумнів легітимність прийнятих в Україні владних рішень, поширити панічні настрої, зневіру, штучно протиставити цивільних та військових, посварити Україну із союзниками, розповсюдити в суспільстві «теорії змови». Це відбувається на фоні публічних заяв РФ про створення «нових типів надзброї», яка, на думку росіян, мала би «забезпечити технічну перевагу РФ над Заходом на найближче десятиріччя». Звідси випливає, що спротив цілям Росії в Україні нібито є небезпечним для світу, а тому РФ буде підштовхувати інші країни до «діалогу» щодо України без нашої участі.

Також росіяни через агентів впливу в Україні та по всьому світу робитимуть ставку на організацію різноманітних протестних акцій, свідомо дискредитуватимуть процес обміну військовополонених. За задумом ворога, на першу половину червня ситуацію в нашій державі вдасться розхитати і тоді, скориставшись ситуацією, Україні буде нанесено військову поразку на Сході, в цьому і є ключова ідея їх операції.