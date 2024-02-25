Росіяни не змогли реалізувати в Україні інформаційно-психологічну операцію

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов повідомив про масштабну та найдорожчу російську інформаційно-психологічну операцію, яку росіяни так і не змогли реалізувати. Деталі провалу російського ІПСО Кирило Буданов розповів під час форуму «Україна. Рік 2024» у неділю, 25 лютого.

За словами начальника ГУР, у офіційних документах росіяни назвали інформаційно-психологічну операцію «Майдан-3». В межах цієї операції росіяни створили ситуацію, при якій поставити під сумнів легітимність прийняття рішень в Україні.

«Вони розраховували на певну смуту в українському суспільстві у звʼязку з цим, яка буде спроєктована на наше військо. Після цього, посіявши двоякі думки в нашій армії, в першій половині червня вони планували нанести воєнну поразку на сході, користуючись розхитаною заздалегідь ситуацією в армії», – розповів Кирило Буданов.

Втім, за словами Кирила Буданова, «ця їхня спецоперація вже провалилася».

До слова, про російську операцію «Майдан-3» Володимир Зеленський роповідав ще у листопаді 2023 року. За словами глави держави, це ІПСО було спрямоване, зокрема, і на усунення Володимира Зеленського з посади президента.

Нагадаємо, п’ятирічна каденція президента України Володимира Зеленського закінчується у травні 2024 року. Оскільки від 24 лютого 2022 року в Україні введено режим воєнного стану, то проведення виборів у цей час заборонено.