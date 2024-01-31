Наступальна операція РФ в Україні, яку держава-агресор розпочала у листопаді минулого року, на початку весни вичерпається повністю. Про це в ефірі телемарафону заявив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

За його словами, попри певне просування, наступ росіян наразі не можна назвати вдалим.

«Зараз триває наступальна операція РФ, вона почалася в листопаді 2023 року ... Результати ви самі бачите. Сказати, що вони для них великі, буде неправдою. Певне просування в полях у них є, і біля Авдіївки те, що сталося», – зазначив Буданов.

Але, за його словами, це не те, на що розраховували росіяни. Буданов уточнив, що окупанти хотіли якнайшвидше вийти на бар'єрний рубіж по річці Чорний Жеребець у Харківській області та на адмінмежі Донецької і Луганської областей, але зараз «навіть близько до цього нічого немає».

«Але їх наступ ще продовжується, десь на початку весни він вичерпається повністю ... Зараз хід противника. Він закінчиться, і, я думаю, розпочнеться наш», – сказав Буданов.