Керівник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і Росією. Про це Буданов повідомив у інтерв'ю французькій газеті Le Monde.

За словами Кирила Буданова, інтенсивне застосування безпілотників обома сторонами зумовило неможливість проведення російських та українських наступів. Також він згадав про ще один чинник, який заважає наступати – щільність мінних полів, якої не було з часів Другої світової війни.

Буданов заявив, що рішення для безпілотників — це електронні засоби протидії, а для мін необхідно спеціалізоване обладнання. Попри труднощі з наступом, Буданов розповів і про успіхи ЗСУ. Він зазначив, що північна частина Чорного моря перебуває під контролем України, як і газовидобувні платформи. Морські експортні коридори, які дуже важливі для нашої економіки, знову функціонують, навіть попри ризики.

«Ми регулярно атакуємо військовий флот і портові споруди противника, тож росіянам поспіхом довелось перекидати все на південний схід. Вони намагаються створити військово-морську базу в Очамчире на окупованій території Грузії», – заявив глава ГУР.

У тому ж інтерв'ю глава розвідки сказав, що Росія «не голодує», незважаючи на санкції західних країн, а також закликав ударити по ключових секторах економіки країни-окупанта.