У ГУР знають, хто причетний до отруєння дружини Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов заявив, що знає, хто причетний до отруєння його дружини Маріанни та кількох співробітників розвідки. За словами начальника ГУР, будуть вижиті відповідні дії на території Росії. Про це він розповів в інтерв’ю французькій газеті Liberation.

На запитання журналіста, чи знає він, хто стоїть за отруєнням важкими металами його дружини та офіцерів розвідки, Кирило Буданов відповів: «Звичайно, знаю».

Начальник ГУР запевнив, що на території Росії будуть контрдії, він також зауважив, що це станеться найближчим часом.

«Моїй дружині вже краще. Оскільки я не вживав отрути, мені важко сказати, чи був це замах на моє життя. Але я вже пережив багато замахів і, напевно, переживу ще багато. Я думаю, що найближчим часом ви побачите відповідні дії на російській території, і всі це зрозуміють», – сказав Кирило Буданов.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Маріанна Буданова пережила отруєння і лікувалася в Україні в одному з медзакладів. Також стало відомо про отруєння кількох співробітників української військової розвідки. Зазначалося, що мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та військовій справі.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що ведеться внутрішнє розслідування, бо мова йде про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.