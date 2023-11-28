Дружину очільника Головного управління розвідки Маріанну Буданову отруїли важкими металами

Маріанну Буданову, дружину керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова, отруїли важкими металами. Першим про це 28 листопада повідомив «Бабель» з посиланням на власні джерела у розвідці.

За даними видання, після тривалого погіршення стану здоровʼя Маріанну Буданову госпіталізували.

«Зараз завершується курс лікування, далі – контроль лікарів», – зазначив співрозмовник «Бабеля». У ГУР, додали, що жінці діагностували ураження важкими металами.

«Ці речовини жодним чином не використовуються в побуті та військовій справі. Їхня наявність може вказувати на цілеспрямовану спробу отруєння конкретної людини», – розповіло джерело. Зараз ведеться розслідування з приводу імовірної спроби вбивства дружини начальника Головного управління розвідки.

Також інформацію про отруєння підтвердили джерела УП в ГУР, зазначивши, що отруєння підтвердилося також у кількох співробітників розвідки.

«Їй вже краще, перший етап лікування пройшла … Оскільки дружина Буданова невеличка з маленькою вагою, проявилося у неї швидше. А так отруєння підтвердилося ще у кількох співробітників: вони просто велетенські трохи, нічого за собою не помічали, зараз теж лікуються», –повідомили джерела УП.

У червні 2023 року представник ГУР МОУ Андрій Юсов в інтерв'ю «Українській правді» розповів, що очільник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пережив більше десятка замахів на себе. Сам Буданов розповідав, що його дружина Маріанна живе разом з ним у кабінеті й подружжя постійно перебуває разом задля безпеки.