Постраждалі від отруєння дружина глави ГУР Міноборони України Маріанна Буданова та офіцери розвідки пройшли лікування в українській клініці. Про це повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону ввечері у понеділок, 4 грудня.

«Стан здоров'я зараз задовільний пройдений курс лікування в українській клініці і завдяки, тому що вчасно звернулись і зреагували, завдяки професійності українських лікарів», – йдеться у заяві.

За словами Юсова, зараз все добре, але надалі буде продовжений медичний нагляд, регулярні обстеження і це тривалий процес.

«Це складні такі випадки і потребують постійного спостереження, сподіваємося що нічого не загрожує», – додав Юсов.

Також представник ГУР повідомив, що зараз триває внутрішнє розслідування, ним займається підрозділ власної безпеки Головного управління розвідки Міноборони України і цим питанням ретельно займаються спеціалісти.

Нагадаємо, 28 листопада стало відомо, що Маріанна Буданова пережила отруєння і лікувалася в Україні в одному з медзакладів. Також стало відомо про отруєння кількох співробітників української військової розвідки. Зазначалося, що мова йде про важкі метали, які не використовуються в побуті та військовій справі.

Представник ГУР Андрій Юсов зазначав, що ведеться внутрішнє розслідування, бо мова йде про ймовірну спецоперацію, спрямовану проти співробітників розвідки чи членів їхніх родин.