Прибуття спецзагонів для голосування на виборах президента Росії зафіксувала українська розвідка

На тимчасово окуповані території України прибули російські спецзагони, завданням яких є збір інформації про так званих «неблагонадійних» українців та забезпечення «голосування» на березневих виборах російського президента. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України у понеділок, 19 лютого.

Як розповіли у розвідці, створення необхідної фейкової картинки нібито всенародно підтримки чинного російського президента Владіміра Путіна росіяни відрядили в Україну спеціально підготовлені загони, які влаштовуватимуть фальсифікації та стежитимуть за роботами так званих «виборчих комісій».

До 10 березня загони повинні прозвітувати про готовність до «голосування» працівників підприємств на тимчасово захоплених територіях України, а також надати прогноз підтримки Путіна. Також у Кремлі затвердили новий порядок проведення «голосування» на тимчасово захоплених територіях України, зокрема через введення системи мобільного голосування.

«Свіжа московська методичка передбачає, що взяти участь у псевдовиборах можна як з російським, так і з українським паспортом, ID-карткою чи іншим документом, який посвідчує особу», – йдеться у повідомлення.

Як стверджують розвідники, таке рішення засвідчує провал примусової паспортизації на тимчасово захоплених територіях України, а також є черговим інструментом російських спецслужб для виявлення неблагонадійних українців для здійснення репресій.

Пропагандисти також активно поширюють фейки про те, що Владіміра Путіна на захоплених територіях України начебто підтримують 85% виборців. А також просувають так звану систему «Мобільний виборець», яка, зокрема дозволяє проголосувати онлайн і без реєстрації на захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Нагадаємо, що на виборах президента Росії, які заплановані з 15 по 17 березня 2024 року, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України буде організовано дострокове голосування.