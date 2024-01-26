Майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях

На тимчасово окупованих територіях Донецької області росіяни обіцяють пенсіонерам гуманітарну допомогу в обмін на партійні квитки «Єдіной Росії». Про це у п’ятницю, 26 січня, повідомили у Центрі національного спротиву.

Зазначається, щоб підкупити людей росіяни створили штучну гуманітарну кризу. Найбільш залежними від окупаційної адміністрації виявились пенсіонери. Таким чином росіяни планують набрати людей до партії Владіміра Путіна.

«Це необхідно для “виборів президента Росії”, адже є ще одним пазлом підготовки до цього пропагандистського фарсу. За логікою окупанта, майбутні члени партії мають забезпечити видимість явки на кількох відкритих дільницях», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 11 грудня 2023 року російський Центрвиборчком ухвалив рішення про вибори президента РФ на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України.

Раніше російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Своєю чергою, в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України є «незаконними й нікчемними».