ЦВК РФ вирішила призначити «вибори» на ТОТ України на 17 березня 2024 року

Російський Центрвиборчком ухвалив рішення про вибори президента РФ на окупованих територіях Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей України. Відповідне рішення було ухвалене у понеділок, 11 грудня.

За повідомленням російських пропагандистських ЗМІ, у консультаціях щодо можливості проведення так званих виборів узяли участь заступник голови ЦВК та представники МО РФ та ФСБ Росії. Центрвиборчком РФ також стверджує, що провів консультації щодо голосування на окупованих частинах Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей з окупаційною «владою».

Стверджується, що всі сторони консультацій вважають за можливе проведення виборів глави держави на окупованих територіях, яких РФ називає «новими суб'єктами». Таким чином ЦВК РФ вирішила призначити «вибори» на ТОТ України на 17 березня 2024 року.

Раніше російська Рада федерації на засіданні 7 грудня призначила дату президентських виборів у Росії на 17 березня 2024 року. Дата голосування визначається федеральним законом, але розпорядження сенаторів дає формальний старт передвиборчої кампанії.

Своєю чергою, в Міністерстві закордонних справ України зазначили, що плани Росії провести вибори президента на окупованих територіях України є «незаконними й нікчемними».

«Проведення російських виборів на українських територіях грубо порушує Конституцію та законодавство України, норми та принципи міжнародного права, зокрема Статут ООН. Такий виборчий процес, як і решта подібних пропагандистських заходів у минулому, буде незаконним та нікчемним», – повідомила прес-служба.

МЗС наголошує на тому, що «включення голосів, які були отримані на тимчасово окупованих територіях поставить під сумнів легітимність всього результату виборів президента Росії».

«Будь-які вибори в Росії не мають нічого спільного із демократією. Вони слугують лише інструментом утримання російського режиму при владі», – пише МЗС.

Чинний президент Росії Владімір Путін 8 грудня оголосив про намір взяти участь у запланованих на березень 2024 року виборах глави російської держави.