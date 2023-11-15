71-річний Владімір Путін далі збирається залишатися господарем Кремля

Перед початком виборчої кампанії президент РФ Владімір Путін усе частіше почав з'являтися у публічному просторі. Так кремлівські політтехнологи намагаються представити його «патріотичним» кандидатом, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Як наголошується у зведенні, 9 листопада 2023 року Кремль оголосив, що президент Путін проведе свою традиційну прес-конференцію, поєднану з «прямою лінією», до кінця року. У 2022 році захід було скасовано, скоріш за все, тому, що за попередні тижні Росія зазнала військових поразок в Україні і не досягнула заявлених цілей військової кампанії.

Кремлівські планувальники майже напевно бачать у цій події важливу віху в очікуваній кампанії Путіна із забезпечення п'ятого президентського терміну на президентських виборах у березні 2024 року. Ймовірно, він висуне свою кандидатуру до кінця 2023 року.

Крім того, 10 листопада 2023 року Путін відвідав штаб Південного військового округу в Ростові-на-Дону, де зустрівся з начальником Генерального штабу генералом Валерієм Герасимовим та міністром оборони Сергієм Шойгу.

«Це другий візит Путіна до штабу за чотири тижні: ймовірно, це активізація його постійних зусиль уявити себе «патріотичним» кандидатом напередодні виборчої кампанії», – зазначають у Міноборони Британії.

Зазначимо, що західні медіа, зокрема видання The Telegraph, вважають, що 71-річний Путін відмежується від політичної партії «Єдіная Расія» заради «консервативної» кампанії, заснованої на «гордості, впевненості та майбутньому». Аналітики кажуть, що Путін прагне, щоб його вважали одним із найвидатніших російських лідерів усіх часів, і хоче, щоб вторгнення в Україну стало його коронним досягненням.