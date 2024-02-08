Дострокове голосування на виборах, за російським законодавством, дозволено проводити «у важкодоступних місцевостях»

На виборах президента Росії, які заплановані з 15 по 17 березня 2024 року, на окупованих частинах Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України буде організовано дострокове голосування. Про це пише російське видання «Комерсант» у четвер, 8 лютого.

Як повідомляється, імовірно, що таке «голосування» проведуть у тиждень до початку основних, триденних виборів, як це вже було у вересні 2023 року. Постанову про це ще має схвалити окупаційна влада територій, однак, за даними видання, рішення вже прийняте в Кремлі.

«Комерсант» уточнює, що проводити дострокове голосування на виборах, за російським законодавством, дозволено, зокрема, «у важкодоступних місцевостях». Такою, зокрема, визнано територію анексованої Запорізької області.

В анексованих регіонах також буде організовано голосування на виборчих дільницях у дні проведення виборів, а також голосування поза виборчими дільницями, у тому числі вдома.

Російська Центральна виборча комісія раніше оцінила кількість виборців у анексованих регіонах у 4,39 млн людей. Мова йде про 1,97 млн людей у «ДНР» та 1,65 млн у «ЛНР». Загалом у Росії з урахуванням мешканців анексованих територій, за даними ЦВК, на початок 2024 року було 112,3 млн виборців, пишуть «Вєдомості».