Юрій Шкапяк зустрівся з клієнтом у Золочеві й отримав гроші

Золочівський районний суд Львівської області визнав винним Юрія Шкапяка у вимаганні неправомірної вигоди за вплив і призначив йому майже 350 тис. грн штрафу. У вироку, який опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що чоловік запропонував військовому ЗСУ, який перебував у розшуку через ухилення від служби, за 8 тис. доларів виготовити документи про непридатність за станом здоров'я. Чоловік, який отримав пропозицію, погодився, але повідомив про це правоохоронцям і діяв під їхнім контролем.

Згідно з матеріалами справи, обвинувачений є мешканцем села Малехів, що поблизу Львова. Цьогоріч 29 січня він перебував у місті Зборів на Тернопільщині й познайомився з чоловіком, який представився військовослужбовцем ЗСУ. Під час розмови той сказав обвинуваченому, що його оголосили в розшук за ухилення від служби. Тоді Юрій Шкапяк запропонував йому вплинути на службових осіб, щоб військового зняли з розшуку, та виготовити йому документи про непридатність до служби.

За такі послуги Юрій Шкапяк попросив у військового 8 тис. доларів. Чоловік мав перерахувати йому 21 тис. грн авансу. Він розумів, що йому може загрожувати кримінальна відповідальність, тому повідомив про пропозицію правоохоронцям і діяв під їхнім контролем. Чоловік 30 січня перерахував обвинуваченому аванс. Наступного дня він зустрівся з Юрієм Шкапяком у Золочеві на Львівщині й передав йому 8 тис. доларів.

У суді обвинувачений повністю визнав провину й 18 квітня уклав з прокурором угоду про визнання винуватості. Суддя Марія Бакаїм визнала Юрія Шкапяка винним у вимаганні неправомірної вигоди за вплив (ч. 2 ст. 369-2 ККУ) й штрафувала його на майже 350 тис. грн. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.