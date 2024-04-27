СБУ затримала спільника Юрія Тимченка 24 березня 2021 року

Залізничний районний суд Львова 23 квітня визнав винним Юрія Тимченка у вимаганні незаконної вигоди й призначив йому 10,2 тис. грн штрафу. Крім цього, обвинувачений має сплатити 2 тис. грн судових витрат. У вироку, який опублікували в судовому реєстрі, йдеться, що Юрій Тимченко у 2021 році працював на посаді головного фахівця з фінансово-економічної безпеки у відділі економічної безпеки АТ «Львівгаз». Він разом зі спільником погрожував підприємцеві боргом у розмірі 250 тис. грн за споживання газу й вимагав 130 тис. грн хабара.

Згідно з матеріалами справи, Юрій Тимченко є уродженцем Житомира. У своєму службовому кабінеті 23 березня 2021 року він зустрівся з підприємцем, якому належить ресторан «Смерека» у Судовій Вишні. Обвинувачений заявив, що під час перевірки ресторану знайшли порушення й підприємцеві мають дорахувати об'єм спожитого природного газу, вартістю приблизно 250 тис. грн. Цю суму чоловік вигадав й набрав на калькуляторі. Юрій Тимченко сказав, що за хабар може зменшити борг. Спільник обвинуваченого 24 березня 2021 року зустрівся з підприємцем на території одного з торгових центрів і та отримав 130 тис. грн хабара. Чоловіка на гарячому затримала СБУ.

Після затримання голова Львівської ОВА Максим Козицький повідомив, що працівники відділу економічної безпеки «Львівгазу» неодноразово вимагали хабарі. Ці гроші вони частково спрямовували на фінансування ОПЗЖ.

Під час судових засідань обвинувачений повністю визнав провину в отриманні хабара. Він розповів, що під час перевірки ресторану «Смерека» працівники «Львівгазу» склали акт про порушення, оскільки загальна потужність всіх газових приладів перевищувала діапазон обчислення газового лічильника. Підприємець захотів сплатити штраф, але обвинувачений вирішив вимагати в нього хабар. Коли Юрій Тимченко дізнався, що його спільника затримали, що навів лад з документами та написав заяву на звільнення.

Юрій Тимченко розкаявся й просив його суворо не карати. Він зазначив, що зараз займається волонтерством та громадською діяльністю й надав суду письмові подяки від Житомирської обласної військової адміністрації та військових частин.

Суддя Дмитро Боровков визнав Юрія Тимченка винним в одержанні хабара (ч. 4 ст. 354 ККУ) та оштрафував його на 10,2 тис. грн. Крім цього, він має сплатити 2 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Львівському апеляційному суді.

Нагадаємо, що у червні 2023 року «Львівгаз» перейшов під державне управління «Нафтогазу». До того «Львівгаз» працював як «Регіональна газова компанія», яку пов'язують з підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем. Наразі відомство є львівською філією «Газмережі».