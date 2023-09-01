АТ «Львівгаз» став філією «Газмережі»

Національна комісія державного регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) з 1 вересня припинила дію ліцензії для АТ «Львівгаз». Відтепер компанія стає філією «Газмережі», яка належить «Нафтогазу». Крім Львівщини, «Нафтогаз» отримав ліцензію на розподіл газу в Київській і Житомирській областях. Загалом кількість клієнтів «Газмережі» збільшилася з двох до чотирьох мільйонів. У прес-центрі Львівської філії «Газмережі» у коментарі ZAXID.NET розповіли, що на практиці для користувачів це означатиме зміну платформ для подачі показників.

Тариф на газ у Львівській області залишається незмінним і становить 2,028 грн за кубометр на місяць (з урахуванням ПДВ). «Забезпечувати безперебійне газопостачання буде новостворена Львівська філія "Газмережі". Особові рахунки й тариф на розподіл газу для споживачів залишаються такими ж. З 1 вересня лише зміняться реквізити для оплати за послуги. Актуальні дані будуть вказані на офіційних ресурсах компанії та платіжках», – розповів ZAXID.NET керівник прес-центру Львівської філії «Газмережі» Петро Лукіянчук.

Зазначимо, що державне підприємство «Нафтогаз» заснувало «Газмережі» у вересні 2022 року, щоб впорядкувати газорозподільну систему України.

У прес-центрі додають, що «Нафтогаз» забезпечить безперебійний та легкий перехід на нове обслуговування та підтримку клієнтів. Крім цього, компанія займатиметься модернізацією газорозподільної мережі та готуватиметься до нового опалювального сезону. Наразі «Газмережі» вже надають послуги в Кіровоградській, Харківській областях, у Дніпрі та Дніпровському районі, Кривому Розі й Криворізькому районі.

«Львівгаз» наприкінці червня перейшов під державне управління. До того компанія працювала під брендом «Регіональної газової компанія», яку пов'язують з підсанкційним олігархом Дмитром Фірташем. Впродовж літа «Нафтогаз» користувався попередньою ліцензією на газорозподіл.

Нагадаємо, що 28 червня новим керівником «Львівгазу» (тепер Львівської філії «Газмережі») став 46-річний Роман Калагурський. Раніше він працював у Львівській ОВА та очолював управління капітального будівництва. Також Роман Калагурський працював у «Львівгазі» та «Тернопільгазі». Попереднього голову правління компанії Тараса Китриша підозрюють у причетності до корупційних схем олігарха Дмитра Фірташа та розкрадання палива із газотранспортної системи України. Суд обрав Тарасу Китришу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави розміром 155 млн грн.