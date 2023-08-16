Три газорозподільні компанії з 15 серпня перейшли під державне управління «Нафтогаз». Йдеться про «Івано-Франківськгаз», «Хмельницькгаз» і «Миколаївгаз», які входили до концерну бізнесмена-втікача Дмитра Фірташа. Загалом держава контролює вже 9 підприємств олігарха.

«Інтеграція підприємств є першим кроком у вирішенні ключової мети – забезпечити ще в трьох областях стійке та ефективне функціонування кожного метра газорозподільної системи. Це завдання, яке вже вирішується в низці прифронтових і тилових регіонів України», – повідомили на Facebook-сторінці АТ «Івано-Франківськгаз».

У «Нафтогазі» додають, що на компанії чекає перевірка для того, щоб оцінити технічну сторону постачання газу населенню. Перевірятимуть також обґрунтованість тарифів на постачання палива населенню та підприємцям.

Раніше в Групу Нафтогаз були інтегровані підприємства «Київоблгаз», «Житомиргаз», «Львівгаз», «Сумигаз», «Дніпропетровськгаз» і «Вінницягаз». Найближчим часом також інтеграція чекає на компанії на Кіровоградщині, Харківщині, у Харкові, Дніпрі та Дніпровському районі, і Кривому Розі та Криворізькому районі. Поки що газопостачання на цих територіях забезпечує національний оператор ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Додамо, що у вівторок, 15 серпня, Бюро економічної безпеки повідомило про підозру керівникам трьох газорозподільних компаній з групи РГК олігарха Дмитра Фірташа в розкраданні природного газу з газотранспортної системи України. За інформацією правоохоронців, голова правління АТ «Криворіжгаз» завдав державі збитків на понад 202 млн грн, голова правління АТ «Волиньгаз» – на понад 130 млн грн, а голова правління АТ «Чернігівгаз» – на майже 220 млн грн.