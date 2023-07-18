Державна компанія «Газорозподільні мережі України», яка входить до групи «Нафтогазу», встановила контроль ще над трьома газорозподільними підприємствами, які раніше працювали під брендом «Регіональна газова компанія» (РГК), яку контролює бізнесмен-утікач Дмитро Фірташ.

Відтепер до складу державної компанії долучились АТ «Сумигаз», АТ «Вінницягаз» і АТ «Дніпропетровськгаз», повідомила прес-служба «Газорозподільних мереж України» у вівторок, 18 липня.

Управителем акціями цих компаній визначено «Чорноморнафтогаз», який також належить «Нафтогазу», а управляючою компанію стало ТОВ «Газмережі». Надалі «Газмережі» планують отримати ліцензії на розподіл газу, що дозволить перевести клієнтів цих трьох облгазів на обслуговування до філій державної компанії.

Нагадаємо, у травні Кабінет міністрів вже передав в управління державній компанії «Чорноморнафтогаз», що входить до «Нафтогазу», заарештовані активи низки облгазів. Вичерпний перелік переданих активів не був опублікований, однак більшість із них входили до групи РГК Дмитра Фірташа. Наприкінці червня під контроль «Нафтогазу», зокрема, перейшов «Львівгаз».