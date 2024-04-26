Військовому загрожує до восьми років ув'язнення

На Одещині співробітники Державного бюро розслідувань затримали начальника одного із підрозділів на одержанні хабара. Чоловік вимагав у військовослужбовця 9 тис. доларів. Про це у п’ятницю, 26 квітня, повідомили у прес-службі ДБР.

За даними слідчих, начальник одного із підрозділів на Одещині за гроші обіцяв військовому допомогти встановити його матері другу групу інвалідності.

«Посадовець обіцяв через знайомих медиків оформити всі необхідні документи, щоб надалі військовослужбовець міг звільнитись зі служби», – повідомили у ДБР.

У середу, 24 квітня, ДБР затримало військового під час отримання хабаря. Йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Санкція статті передбачає покарання до восьми років позбавлення волі. Наразі правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваному. Також його планують відсторонити від посади.

Нагадаємо, голову однієї з військово-лікарської комісії на Одещині підозрюють у допомозі в ухиленні від мобілізації. За даними слідчих, він разом зі спільником продавали довідки про непридатність до військової служби.