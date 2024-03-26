Чоловіку загрожує до дев'яти років позбавлення волі

Прокуратура міста Києва повідомила про підозру у допомозі ухилянтам голові однієї з військово-лікарської комісії на Одещині. Чоловік спільно зі своїми пособниками виготовляв фіктивні довідки з хворобами для чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон, повідомили у вівторок, 26 березня, у прес-службі Київської міської прокуратури.

«Так, у грудні 2023 року підозрюваний разом з лікарем “на замовлення клієнта” за 5500 доларів США незаконно виготовили довідку військово-лікарської комісії та тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, які дозволяли йому безперешкодно перетинати державний кордон України», – повідомили у прес-службі прокуратури.

У прокуратурі нагадали, що тоді підозру у сприянні у незаконному переправленні осіб через кордон повідомили лікарю однієї з лікарень на Одещині. 26 березня правоохоронці повідомили про підозру голові Овідіопольської позаштатної військово-лікарської комісії.

Правоохоронці зафіксували передачу фігурантам грошей та виготовлення фейкових документів. Голові ВЛК повідомили про підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ. Йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі без права обіймати певні посади.