ДБР затримало правоохоронця та спільника після одержання грошей

У Черкасах співробітники Державного бюро розслідувань затримали правоохоронця, який хотів допомогти своєму знайомому ухилитися від мобілізації. Чоловік обіцяв вплинути на членів військово-лікарської комісії. Про це у п’ятницю, 22 березня, повідомили у прес-службі ДБР.

Слідчі встановили, знайомому правоохоронця прийшла повістка з територіального центру комплектування. Затриманий пообіцяв за гроші вплинути на членів ВЛК. Вони мали оформити документи про непридатність знайомого до військової служби.

«Отримувати гроші правоохоронець для конспірації прийшов з посередником. Сам він забрав у знайомого необхідні документи для оформлення проходження ВЛК, а посередник взяв гроші», – йдеться у повідомленні.

Після передачі грошей правоохоронця та спільника затримали. У посередника вилучили 7,5 тис. доларів. Затриманим повідомлено про підозру у зловживанні впливом за попередньою змовою групою осіб (ст. 369-2 КК України). Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до восьми років позбавлення волі.