За допомогу чоловіки вимагали 7 тисяч доларів

Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який разом із правоохоронцем допомагав військовозобов’язаному ухилитися від мобілізації. Про у середу, 7 лютого, повідомили на сайті ДБР.

Через свого знайомого правоохоронця працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надав вибір як оформити непридатність: це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров’я.

Працівника ТЦК та його посередника-правоохоронця ДБР затримало 5 лютого під час одержання 7 тис. доларів США за «послугу».

Наразі правоохоронці вирішують питання повідомлення затриманим про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Також працівники ДБР встановлюють коло людей, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до незаконної схеми.