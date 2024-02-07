На Одещині працівника ТЦК та правоохоронця викрили на організації схеми ухилення від мобілізації
Чоловікам загрожує до десяти років позбавлення волі
Працівники Державного бюро розслідувань викрили співробітника Роздільнянського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Одеської області, який разом із правоохоронцем допомагав військовозобов’язаному ухилитися від мобілізації. Про у середу, 7 лютого, повідомили на сайті ДБР.
Через свого знайомого правоохоронця працівник ТЦК запропонував військовозобов’язаному чоловіку організувати видачу документів про непридатність до служби. Він навіть надав вибір як оформити непридатність: це могло бути як одруження з жінкою з інвалідністю, так і за станом здоров’я.
Працівника ТЦК та його посередника-правоохоронця ДБР затримало 5 лютого під час одержання 7 тис. доларів США за «послугу».
Наразі правоохоронці вирішують питання повідомлення затриманим про підозру в одержання неправомірної вигоди службовою особою та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років. Також працівники ДБР встановлюють коло людей, які могли скористатись послугою та посадовців, причетних до незаконної схеми.