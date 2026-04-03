Після інстульту у Вікторії паралізовані всі кінцівки

39-річну українку після інсульту виселили з будинку соціальної допомоги у Польщі та перевели до притулку для бездомних, де немає умов для реабілітації. Причиною стали зміни у законодавстві щодо допомоги українцям. Про це повідомила польська газета Gazeta Wyborcza, у четвер, 2 квітня.

Як пише польське медіа, 39-річна Вікторія (прізвище не називають) разом із батьками приїхала до Польщі з Рогані Харківської області у березні 2022 року після того, як російський снаряд влучив у будинок навпроти їхнього дому. Спочатку сім’я оселилася у селі Далінова Підкарпатського воєводства, однак через хворобу матері була змушена переїхати в село Кросно, де Вікторія разом із батьком працювала на картонному виробництві у Корчині. Там українці проживали у сестер-калверіанок.

У березні 2024 року її батько помер від раку мозку, а через рік Вікторія пережила інсульт і отримала параліч усіх кінцівок. Після інсульту Вікторія почала щоденну реабілітацію і через чотири місяці вже змогла сидіти у візку, їсти та говорити. Після цього жінку поселили у будинку соціальної допомоги у Кросно, де вона проходила реабілітацію.

Однак 5 березня у Польщі набув чинності закон про поступове припинення допомоги українцям, через що українцям обмежили доступ до соціальної підтримки, зокрема можливість для проживання у центрах, де надають постійний догляд.

Через нові правила у Польщі Вікторію змусили залишити будинок соціальної допомоги та перевели до притулку для бездомних у Ярославі.

Працівниці будинку соціальної допомоги розповіли, що Вікторія плакала дві ночі після того, як дізналася про переїзд.

«Про те, що Вікторія більше не може залишатися у нас і потрапить до притулку, ми дізналися 3 або 4 березня, а 5 березня набув чинності новий закон, і громада перестала оплачувати її перебування. Вона плакала дві ночі. Те, що з нею сталося, є нелюдським», – кажуть працівниці будинку.

Зараз у притулку для бездомних українка проживає у п’ятимісній кімнаті, має труднощі з пересуванням на візку та зберігає речі у пакетах під ліжком. Попри це вона продовжує щоденні фізичні вправи, щоб відновити рухливість після інсульту.

Не зважаючи на такі умови, Вікторія продовжує тренуватися: під’їжджає до огорожі на вулиці, блокує візок і, тримаючись за металеві поручні, піднімається. Вона має виконувати близько 100 таких вправ щодня, хоча це небезпечно, адже вона може впасти та покалічитися.

Вікторія намагається тренуватися в наявних умовах. Фото Gazeta Wyborcza

«Там, у Кросно, я мала власну кімнату, мала реабілітацію. А тут речі тримаю під ліжком. Я хотіла б повернутися до Кросна. Там, у хоспісі, моя мама, я хотіла б ще її побачити», – розповіла вона журналістам Gazeta Wyborcza.

У подібній ситуації можуть опинитися й інші українці. Через новий закон 20 громадських організацій і фондів направили листи до міністерства внутрішніх справ і адміністрації, міністерства сім’ї, праці та соціальної політики та міністерства охорони здоров’я Польщі з проханням вирішити ситуацію. Попри це польський уряд анонсував поступове закриття прихистів для українців на червнь цього року.

За словами віцепрезидента Союзу українців у Польщі Ігоря Горківа, багато людей можуть опинитися у безвихідній ситуації, оскільки не мають можливості орендувати житло через вік або стан здоров’я. Водночас допомога зі житлом для людей з інвалідністю у Польщі надається лише тим, хто має польське посвідчення про інвалідність.