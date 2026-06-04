У Львові 4 червня прогнозують погіршення погодних умов

У Львові та на Львівщині 4 червня прогнозують погіршення погодних умов. За даними Львівського регіонального центру з гідрометеорології, на погоду в регіоні впливатимуть атмосферні фронти.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Вночі місцями, а вдень по всій території області очікуються короткочасні дощі. Подекуди можливі грози.

Також у нічні та ранкові години місцями утворюватиметься туман. Вітер південно-східний із переходом на західний, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря на Львівщині вночі становитиме 9–14 градусів тепла, вдень – 18–23 градуси тепла.

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У Львові вночі прогнозують 11–13 градусів тепла, вдень повітря прогріється до 20–22 градусів тепла.

До слова, раніше синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт розповів «УНІАНу», що на початку червня на територію України надходитиме новий циклон із заходу, який зумовлюватиме короткочасні дощі у більшості областей, подекуди – із грозами.