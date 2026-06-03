Уже незабаром дощі та грози накриють більшість областей

Початок літа в Україні був прохолодним та дощовим. Уже незабаром дощі та грози накриють більшість областей. Детальніше про погоду розповіли синоптики Українського гідрометеорологічного центру.

Згідно з прогнозом на сайті Українського гідрометеорологічного центру, у четвер, 4 червня, у більшості областей України будуть короткочасні дощі. У західних областях денна температура повітря становитиме до 22°С тепла, у центрі, на півдні та південному сході температура може зрости до 26°С тепла.

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У п’ятницю, 5 червня, західні області, а також Житомирську, Луганську та Донецьку області накриють грози. Денна температура повітря по всій країні становитиме приблизно до 26°С тепла.

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У суботу, 6 червня, суттєвого потепління не очікується. На заході України опадів не прогнозують, дощі та грози будуть у центрі, на півдні та півночі країни.

У неділю, 7 червня, денна температура повітря місцями становитиме 27°С тепла, найтеплішою буде погода на півдні. У центральних, південних та північних областях можливі дощі та грози.

У понеділок, 8 червня, по всій території України прогнозують дощі та грози, денна температура повітря збережеться у рамках 23–27°С тепла.