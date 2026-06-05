У Львові розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на непарній частині вул. Стрийської

З середи, 10 червня, у Львові розпочинають поточний ремонт дорожнього покриття на непарній частині вул. Стрийської – на ділянці від просп. Святого Івана Павла ІІ до межі міста (напрямок в'їзду у Львів). На цій частині зріжуть старий асфальт та облаштують нове покриття. До цього вже повністю оновили протилежну, парну, сторону вулиці у напрямі виїзду з міста. Про це повідомили у Львівській міській раді.

Ремонт проводитимуть у два етапи: від вул. Вернадського до просп. Святого Івана Павла ІІ, а далі – від вул. Вернадського до межі міста. Перший відрізок ремонтуватимуть орієнтовно до трьох тижнів.

«Більшу частину часу рух транспорту буде збережений, адже роботи з фрезерування виконуватимуть почергово по смугах. Коли на одній смузі відбуватимуться роботи, то дві інші будуть відкриті для проїзду. Тож приватний і частина громадського транспорту зможе їздити без змін. Винятки – тролейбуси №23 і №25 та автобуси №9 та №57. За інформацією управління транспорту ЛМР, впродовж кількох днів ці маршрути курсуватимуть за частково зміненими схемами. Детальніше про всі зміни повідомлять додатково», – йдеться в повідомленні.

Візуалізація ЛМР

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На час асфальтування вказані ділянки на кілька днів поетапно повністю перекриватимуть. В цей час двосторонній рух буде організовано на протилежній стороні вул. Стрийської – як це робили під час влаштування покриття з іншого боку дороги. Під час фрезерування рух бічними вулицями залишатиметься відкритим. Утім, у дні роботи техніки, на смузі біля тротуару, можливі ситуативні обмеження на в'їзд та виїзд із цих вулиць на вул. Стрийську.

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Після завершення робіт там також буде додаткова, четверта, смуга для громадського транспорту. Її облаштують завдяки перерозподілу ширини проїжджої частини з нанесенням нової дорожньої розмітки, без будівельних робіт. Тож у кожному напрямку магістралі буде по три смуги для загального потоку та окрема смуга для автобусів і тролейбусів. Роботи виконує підрядна організація «Онур», з відтермінуванням оплати.