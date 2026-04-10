На Стрийській укладатимуть нове покриття

У вівторок, 14 квітня, на вулиці Стрийській асфальтуватимуть відрізок проїзної частини. Це вплине на рух громадського і приватного транспорту, повідомили у Львівській міськраді. Маршрут тролейбусів №23 і 25 скоротять, а тролейбус №22, автобуси і весь приватний транспорт курсуватиме непарною стороною вул. Стрийської, де організують двосторонній рух.

Роботи триватимуть до четверга, 16 квітня, на відрізку Стрийської від вул. Наукової до вул. Вернадського. Парну сторону у напрямку виїзду з міста асфальтуватимуть. На час робіт цей відрізок повністю закриють для руху громадського і приватного транспорту.

«Ми завершили фрезерування дорожнього полотна на вул. Стрийська, на відрізку від вул. Наукової до вул. Вернадського. Відтак з вівторка протягом трьох днів будемо проводити тут асфальтування. Оскільки асфальтування проводимо суцільне, не по смугах руху, то на три дні цю ділянку повністю закриємо для руху громадського і приватного транспорту», – повідомили у Франківській районній адміністрації.

Відповідно до погодженої поліцією схеми організації дорожнього руху, на відрізку від вул. Наукової до вул. Вернадського, з парної сторони у напрямку виїзду з міста, на такому ж відрізку з протилежної сторони вул. Стрийської організують двосторонній рух – дві смуги (крайня права і середня) будуть працювати на в’їзд у місто, а одна смуга (крайня ліва) буде на виїзд з міста.

За інформацією управління транспорту ЛМР, протягом трьох днів 14−16 квітня:

тролейбус №23 скоротять до зупинки «Хуторівка», він курсуватиме за маршрутом «Ряшівська – Хуторівка»;

тролейбус №25 скоротять до зупинки «Хуторівка», він курсуватиме за маршрутом «Шота Руставелі – Хуторівка»;

тролейбус №22, автобусні маршрути і приватний транспорт їздитимуть без зміни схеми руху, однак по непарній стороні вул. Стрийської, де буде організовано двосторонній рух.

«На тролейбусному маршруті №22 курсуватимуть тролейбуси з автономним ходом, тому він не буде скорочений, а курсуватиме за звичним маршрутом: „Університет – Автовокзал“», – пояснили у міському управлінні транспорту.

Схема організації дорожнього руху (фото ЛМР)

Нагадаємо, ремонт вул. Стрийської на ділянці від вул. Наукової до межі Львова розпочнуть на ділянці виїзду з міста (Франківський район), а потім перейдуть на протилежну сторону (Сихівський район) у напрямку в'їзду у Львів. Там знімуть старе асфальтне покриття, відфрезерують дорогу і постелять новий шар асфальту. Після ремонту на Стрийській буде чотири смуги замість трьох: додатковою їздитиме лише громадський транспорт. Роботи триватимуть приблизно три місяці.