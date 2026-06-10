У Теребовлі стартувала реконструкція мосту

У Теребовлі на Тернопільщині розпочали капітальний ремонт аварійного мосту на міжнародній автомобільній трасі М-19, яка веде від кордону з Польщею на Волині до кордону з Румунією на Буковині. Про старт робіт повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області.

Реконструкція охопить не лише сам міст, а й під’їзди до нього. Загальна довжина ділянки, де триватимуть роботи, становить 850 м. Наразі підрядна організація «Техно-Буд Центр» проводить підготовчі роботи. Робітники демонтують бордюри та тротуари, а частину бруківки з проїзної частини планують повторно використати для облаштування пішохідних зон.

Під час основного етапу реконструкції зведуть нову транспортну споруду, оновлять дорожнє покриття на підходах до мосту, відремонтують інженерні мережі, відновлять тротуари, облаштують систему дощової каналізації, освітлення та сучасні засоби безпеки дорожнього руху.

Як організували об’їзд?

Через проведення робіт рух транспорту на цій ділянці буде частково обмежений до червня 2027 року. Для легкових і вантажних автомобілів організували окремі маршрути. Зокрема, для забезпечення об’їзду триває оновлення дорожнього покриття на автошляхах Р-87 Галич – Підгайці – Сатанів та Т-20-01 Бучач – Чортків – Скала-Подільська. Легкові авто скеровуватимуть через вулиці Теребовлі ділянками дороги Р-87, тоді як вантажівки рухатимуться маршрутом Т-20-01.

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Схема об'їзду для легкових авто

Схема об'їзду для вантажного транспорту

Міст 88 років в експлуатації

Міст, де розпочались ремонтні роботи, розташований біля супермаркету АТБ на виїзді з міста. Його збудували ще у 1938 році. Наразі споруда залишається останньою на території області, що потребує повної реконструкції на маршруті М-19. Загальна вартість проєкту становить 3,2 млн євро. Основну частину фінансування – 90% – забезпечує Європейський Союз у межах програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027». Ще 10% коштів надають українські партнери з місцевих бюджетів.

Траса М-19 є однією з ключових транспортних магістралей Тернопільщини. Вона простягається через область із півночі на південь на понад 212 км і щодня приймає більш ніж 15 тис. автомобілів. З 2022 року цей маршрут входить до транс’європейської транспортної мережі TEN-T та є важливою ланкою сполучення з кордоном Румунії.

Реконструкцію реалізовують у співпраці з польськими партнерами. Проєкт має покращити транспортне сполучення між Україною та країнами Європейського Союзу, а також підвищити доступність міжнародної мережі TEN-T.

В межах Програми Interreg NEXT «Польща – Україна 2021–2027» на Тернопільщині вже реалізують 10 проєктів на суму понад 8 млн євро.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року в Теребовлі завершили капітальний ремонт іншого мосту на в’їзді до міста з боку Тернополя. Стару аварійну конструкцію віком близько 90 років повністю демонтували та фактично звели новий міст. Вартість тих робіт становила 158 млн гривень, які профінансував Європейський інвестиційний банк.