Міст має довжину 13,7 метра

На Тернопільщині за 3,2 млн євро відремонтують міст на державній дорозі М-19, яка сполучає Тернопіль і Чернівці. Йдеться про шляхопровід в Теребовлі. Гроші на ремонт виділять в рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027. З Євросоюзу нададуть 2,8 млн грн, ще 320 тис.євро виділять з місцевих бюджетів. У Теребовлянській міській раді уточнили ZAXID.NET, що мова про міст біля супермаркету АТБ на виїзді з Теребовлі в напрямку Чорткова.

27 лютого у Варшаві Служба відновлення та розвитку інфраструктури Тернопільської області підписала меморандум про співпрацю за програмою Interreg NEXT Poland–Ukraine 2021–2027 з управлінням воєводських доріг у Мазовецькому воєводстві, повідомили в Тернопільській ОВА в понеділок, 2 березня. Дві області мають спільно реалізувати проєкт щодо покращення дорожньої інфраструктури. У Польщі за гроші від ЄС будуватимуть і відновлюватимуть регіональну дорогу № 627 Косів – Лацькі – Соколів – Підляський. В Україні за проєктом передбачено капітальний ремонт моста в Теребовлі на дорозі М-19.



Міст довжиною 13,7 м повністю оновлять:

заплановано ремонт опор і прогонової будови;

влаштування гідроізоляції та розподільчої плити;

укріплення земляного полотна;

облаштування дорожнього покриття;

облаштування освітлення;

транспортне й пішохідне огородження,

ремонт підходів до моста протяжністю 850 м;

встановлення технічних засобів організації дорожнього руху та очисних споруд.

Реалізація проєкт триватиме орієнтовно 2,5 роки. Загальна вартість становить 3,2 млн євро, з яких 2,8 млн євро – це грантові кошти Європейського Союзу (90%), а 320 тис. євро – співфінансування української сторони (10%). Так Теребовлянська міська рада виділить 10 млн грн, ще 4 млн грн передбачено з Програми розвитку міжнародного співробітництва Тернопільської області на 2025–2027 роки.

Додамо, що в межах Програми Interreg NEXT «Польща–Україна 2021–2027» на Тернопільщині вже реалізують 10 проєктів на суму понад 8 млн євро.