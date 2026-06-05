Йдеться про три земельні ділянки на території Кам’янка-Бузької та Добротвірської громад

На Львівщині державі повернуть 667 га земель водного фонду, у межах яких розташоване Добротвірське водосховище. Таке рішення підтримав апеляційний суд. Йдеться про три земельні ділянки на території Кам’янка-Бузької та Добротвірської громад, які незаконно використовувалися для рибогосподарської діяльності. Про це у п’ятницю, 5 червня, повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

Прокурори Жовківської окружної прокуратури звернулися до суду з позовом про повернення земельних ділянок державі та припинення незаконного використання водосховища. Суд першої інстанції повністю задовольнив позовні вимоги. Однак підприємство оскаржило це рішення. Під час розгляду справи в апеляційній інстанції прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури відстояли законність рішення суду першої інстанції. Прокурори довели в суді відсутність належних правових підстав для користування водним об’єктом та землями водного фонду.

Після набрання рішенням законної сили товариству заборонено здійснювати рибогосподарську діяльність на цих землях. Водночас земельні ділянки водного фонду загальною площею 667 га підлягають поверненню у власність держави.