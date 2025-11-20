Водосховище побудували у 1959 році для Добротвірської ТЕС.

Господарський суд Львівської області повернув державі 667 га водосховища Добротвірського водосховища. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Йдеться про 667 га земель водного фонду, яким роками використовувалися незаконно. Ці три земельні ділянки розташовані на території Кам’янка-Бузької та Добротвірської громад.



Слідчі встановили, що одне з підприємств займалося рибогосподарством на водосховищі без оформлених документів. Через це до бюджету не надходила орендна плата. Через це прокуратура звернулась у суд.



Господарський суд Львівської області позов прокуратури задовольнив і повернув ділянку з водосховищем у користування держави, заборонивши ведення рибогосподарської діяльності. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

Добротвірське водосховище створене на річці Західний Буг. Його побудували у 1959 році для Добротвірської ТЕС.