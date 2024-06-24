Недільчинське водосховище розташоване біля Зашкова

Господарський суд Львівської області відмовився вилучити з користування водосховище площею майже 42 га біля Львова. Його для рибогосподарства використовує підприємець Рустам Мірзоєв.

Недільчинське водосховище площею 41,4 га розташоване в межах Львівської громади біля Зашкова й збудоване у 1985 році. Водосховище призначене для роботи в складі Недільчинської осушної системи для постачання води на випадок пожежі на торфах. Водосховище перебуває на балансі Басейнового управління водних ресурсів річок Західного Бугу та Сяну.

Однак у суді прокурор стверджував, що ФОП Рустам Мірзоєв використовує водосховище без відповідних документів і сплати оренди за землю. В управлінні Державного агентства меліорації та рибного господарства у Львівській області натомість повідомили, що у 2009 році підприємець отримав дозвіл на використання водосховища на 49 років для рибогосподарської діяльності. Однак за інформацією прокуратури, ФОП без дозволу користування водосховищем щонайменше з 2017 по 2023 рік. Крім цього, він не укладав з міськрадою Львова договір оренди ділянки.

Однак суд визначив, що попри те, що ділянка під водосховищем перебуває в державній власності, але розташована в межах громади, нею має розпоряджатися Львівська ОТГ. Враховуючи обставини справи, Господарський суд у задоволенні позову прокуратури відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції.

За даними аналітичної системи YouControl, Рустам Мірзоєв зареєстрований як ФОП ще у 2001 році у Львові. Основний вид його діяльності – вантажний автомобільний транспорт.