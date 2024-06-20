Червоним позначене приблизне розташування спірних ділянок у Брюховичах

Шевченківський районний суд Львова відмовився повернути в державну власність дві ділянки в Брюховицькому лісі.

Йдеться про дві земельні ділянки площею 0,26 га та 0,12 га на вул. Ряснянській у Брюховицькому лісі, які фігурують у схемі про розкрадання 18 га лісу. У 2004 році Брюховицька сільрада, якою керував Іван Сало, незаконно вилучила 19,1 га з землі з лісової зони та віднесла їх до комунальної власності. Хоча за законом на це потрібен був дозвід Кабміну. Майже одразу 18 га лісових угідь передали в оренду компаніям «Буддизайн» і «Новобуддизайн», які у 2008 році ці ділянки приватизували та перепродали іншим власниками.

0,26 га і 0,12 га, що розташовані поруч, за інформацією кадастрової карти, належать Андрію Мельнику щонайменше з 2017 року. Раніше ці ділянки входили до більшої площею 3 га, які «Буддизайн» продав ПП «Галицький достаток». Як повідомляло NGL.media, у суді першої інстанції позов прокуратури про витребування ділянки у ПП «Галицький достаток» задовольнили, однак потім його скасували в апеляції. 11 вересня 2013 року Вищий господарський суд залишив без задоволення касаційну скаргу прокурора.

Окремо прокуратура оскаржувала приватизацію цієї землі й новим власником. Утім 14 червня суддя Шевченківського райсуду Петро Невойт у задоволенні позову відмовив. Це рішення можна оскаржити в апеляції. Деталі рішення суду наразі не відомі, оскільки повний текст не оприлюднили в реєстрі судових рішень.