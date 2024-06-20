До переліку порушників увійшли 13 компаній і окремих підприємців

Управління держконтролю за використанням та охороною земель Львівської міськради сформувало список компаній, які незаконно або з порушеннями користуються землею на території громади. Про це 18 червня повідомили у Львівській міській раді.

До переліку недобросовісних землекористувачів увійшли 13 фірм та окремих підприємців. Крім цього, є низка адрес, де порушників поки що не встановили.

«По всіх випадках, які виявили в управлінні державного контролю ЛМР, – матеріали скеровано в правоохоронні органи та органи державного контролю. Щодо частини з них вже є відкриті кримінальні провадження», – повідомили у ЛМР.

Хто потрапив у список порушників

За інформацією міськради, ТзДВ «Львівська автоколона №2207» фактично привласнила комунальну землю площею 9,44 га на вулиці Конюшинній, 28, 30. Через приватну нотаріуску Людмилу Волинську компанія зареєструвала на ділянку право власності за ЛМР та право постійного користування за собою. Причому ці дії з міськрадою не погоджені.

Раніше ZAXID.NET детально описував схему, за якою загалом 11 га комунальної землі на західній околиці Львова перейшло в користування фірми екс-голови Львівської ОДА та голови відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області Юрія Турянського. У листопаді 2023 року на цій ділянці почали незаконні будівельна роботи, міськрада звернулась у поліцію. Зараз за рішенням суду земля перебуває під арештом.

У Брюховичах на місці пасовищ облаштували ставки. Йдеться про три ставки на вул. Під Осовою, які облаштували на трьох окремих ділянках. У 2016 році мешканець селища Володимир Стадник отримав 0,1153 га в оренду для сінокосіння і випасання худоби. Проте торік під час обстеження земель комунальної власності ЛМР виявили, що на земельній ділянці викопали ставок, а також змінили категорію земель та цільове призначення – з сільськогосподарських угідь ці землі стали землями водного фонду. Ще кілька штучних водойм цей самий місцевий облаштував поруч на ділянці площею 0,19 га, яка також призначена для ведення особистого селянського господарства.

З реєстру судових рішень відомо, що за фактом захоплення комунальних земель прокуратура відкрила кримінальне провадження, у якому фігурує й третя ділянка площею майже 0,18 га, де також викопаний ставок. Цю справу розглядає Шевченківський районний суд.

У списку також фігурує ТДВ «БПФ», що, як стверджує ЛМР, незаконно користується землею 1,14 га на вулиці Хмельницького, 188. Компанія має на цій ділянці приватизоване приміщення колишньої бавовнопрядильної фабрики. Як повідомили ZAXID.NET у прес-службі ЛМР, керівництво ТДВ «БПФ» на вимоги оформити землекористування та сплати кошти за користування землею із 2021 року не реагує. Наразі міськрада формує ділянку під цією будівлею та буде звертатися в суд за стягненням заборгованості. ТДВ «БПФ» належить львівському бізнесмену, власнику «Львівської хвилі» Мирослава Хом’яка.

На вул. Уласа Самчука, 8 у Стрийському парку ТзОВ «Лебіді» самовільно зайняло земельну ділянку площею 0,098 га для обслуговування трьох відкритих літніх майданчиків поруч з готельно-ресторанним комплексом «Парк-Блюз». Доступ до ділянки обмежений парканом. ТзОВ «Лебіді» зареєстроване у 1995 році й належить Вірі Фольф – скандально відомій львівській забудовниці, що збудувала незаконну багатоповерхівку на вул. Лукаша.

ТзОВ «С.О.ГРУП» самовільно зайняло ділянку площею 0,0035 га у Стрийському парку, де поруч розташований ресторан. При цьому, міська рада не давала дозволів на використання комунальної ділянки. Міськрада скерувала матеріали щодо захоплення ділянки в поліцію.

Крім цього, з 2016 ЛМР передала в користування «С.О.ГРУП» частину ділянки 0,17 на для обслуговування ресторану «Парк-Блюз», однак термін оренди ділянки закінчився у 2021 році й відтоді компанія користується нею без документів. Компанія належить польському ТзОВ «Грін Інвест», а директоркою вказана Віра Вольф.

У Зашкові місцевий підприємець Микола Панчук розорав 47 га сінокосів і пасовищ, які перебували в його оренді. Матеріали щодо цього порушення також скерували у поліцію.

ТОВ «Парк-Берекавиця» з порушеннями використовує ділянку 5 га в Завадові в урочищі Гори. Земля перебуває в оренді в компанії з 2017 року, однак до цього часу ані орендар, ані суборендар не почали користуватися цією землею, вона заросла лісом. ТОВ «Парк-Берекавиця» належить львівському підприємцю Сергію Васечку, відомому за скандалом зі знищенням мозаїки на вул. Володимира Великого.

ТзОВ «Воронбуд» самовільно захопило комунальну ділянку площею 0,28 га на вул. Галицькій у Винниках. За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження. Попри демонтаж огорожі, компанія й надалі продовжує використовувати цю ділянку для підвезення і вивезення продукції та будівельних матеріалів на склад, а також як паркінг. Однак за генпланом Винників заїзд до складу має пролягати через сусідню ділянку, що належить братам-підприємцям Андрію і Тарасу Вороновським.

Крім цього, сам склад та магазин на приватних ділянках Вороновських також збудованим із порушеннями – будівля не передбачена затвердженим детальним планом. Матеріали обстеженнях цих ділянок скерували в прокуратуру. Власниками ТзОВ «Воронбуд» також є Андрій і Тарас Вороновські.

Невідомі порушники

Ще два випадки виявили на вул. Єрошенка. Зокрема там самовільно захопили 0,13 га землі попри дорогу, яка веде до СКА на вул. Єрошенка, 25. Невідомі зрізали дерева, загородили захоплену землю парканом, облаштували ворота для в’їзду та виїзду та завезли будівельні блоки. Згідно з даними реєстру речових прав, на вул. Єрошенка, 25 зареєстрований житловий будинок, якого насправді не існує, а райдаміністрація цьому будинку адресу не присвоювала. За фактом захоплення комунальної землі слідчі порушили кримінальне провадження.

На вул. Єрошенка, 30, де невідомі почали самовільні земельні роботи в парку «Кортумова гора». Зокрема невідомі пошкодили більше десятка дерев та завдали шкоди цінним ґрунтам пам'ятки на ділянці площею понад 3 га, щоби перебудувати нежитлові будівлі та облаштувати стоянку, збудувати підпірну стінку. За цим фактом також триває кримінальне провадження.

Невідомі захопили ділянку на вул. Поліській, 2 площею 0,2 га для обслуговування автостоянки. Ділянка розташована в межах червоних ліній вулиць та охоронній зоні ЛЕП. За фактом захоплення ділянки поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 197 ККУ.

На вул. Львівській у Гряді самовільно захопили 0,10 га землі для встановлення 9 опор повітряної лінії ЛЕП та підготовчих робіт для будівництва. Матеріали щодо цього порушення скерували до Державної інспекції енергетичного нагляду, Державної інспекції архітектури та містобудування та в поліцію.

На вул. Бучми у Львові забудовник котеджів самовільно захопили ділянку природно-заповідного призначення площею 0,0010 та земельної ділянки площею 42,46 га. Матеріали щодо захоплення цих ділянок скерували в поліцію та прокуратуру.