Червоним кольором позначена ділянка, яку самовільно захопив Володимир Мельничук

Львівський апеляційний суд виніс вирок Володимиру Мельничуку, який без дозволів збудував на річці Стир греблю та почистив ставок. Суд призначив йому рік іспитового терміну.

Як вказано в матеріалах справи, у серпні – вересні 2023 року мешканець Монастирок Золочівського району Володимир Мельничук самовільно зайняв земельну ділянку площею 3,5 га на березі річки Стир і почав будувати там деревʼяні споруди. При цьому, в нього не було відповідних документів на землю, а також дозволу на будівельні роботи. Після цього він самовільно трактором розгорнув 0,2 га ґрунту на прибережній зоні, а сусідній ділянці, де розташовані лінії електропередач «Львівобленерго», він вирішив почистити ставок.

У суді Володимир Мельничук свою провину визнав і пояснив, що він встановив на руслі річки греблю із бетонних плит та деревʼяних блоків, для того щоб відвести воду із річки у ставок. Також він почистив ставок, вибравши із нього землю та перемістивши її на сусідні земельні ділянки.

У січні 2024 року Бродівський райсуд визнав Володимира Мельничука винним у втручанні в землі водного фонду та призначив рік позбавлення волі. Втім суд замінив увʼязнення та рік іспитового терміну. Однак прокуратура вирішила оскаржити цей вирок в апеляції. 6 червня Львівський апеляційний суд позов прокуратури задовольнив, залишивши Володимиру Мельничуку рік іспитового терміну.