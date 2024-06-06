Пенсіонера з Хмельниччини оштрафували за обробіток 1,4 га землі біля річки
Обвинувачений засіяв ділянку, що розташована у водоохоронній зоні
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Віньковецький районний суд виніс вирок місцевому жителю за самовільне зайняття 1,4 га землі. Пенсіонер обробляв ділянку для ведення сільського господарства, за що отримав 850 грн штрафу.
Як йдеться у вироку від 3 червня, у жовтні 2023 року Валентин Коваль у межах берегової смуги річки Калюс розорав 1,4 га землі і посіяв там сільськогосподарські культури. Обвинувачений жодних дозвільних документів не мав, тож його дії кваліфікували як самовільне зайняття земельної ділянки у водоохоронній зоні.
«Обставини, що пом’якшують покарання: щире каяття (ред. – обвинуваченого), активне сприяння розкриттю кримінального правопорушення, відсутність завданих збитків та врахування того, що він є особою пенсійного віку та особою з інвалідністю 2 групи», – йдеться у матеріалах справи.
Суддя Віталій Мамаєв визнав Валентина Коваля винним за ч.2 ст.197-1 ККУ (самовільне зайняття земельної ділянки в охоронній зоні) й призначив 850 грн штрафу. Рішення ще можна оскаржити в апеляційному суді.