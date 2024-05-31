Аграрії розорали комунальні і державні землі в Малих Підлісках, Малехові та біля Гряди

Управління держконтролю за використанням земель Львівської міськради виявило нові захоплення комунальної та державної земель на околицях Львівської ОТГ. Серед них – ділянки призначені під міське кладовище та будівництво Північної об’їзної і концесійної дороги Львів – Краковець.

Як повідомили в департаменті містобудування, у 2024 році управління держконтролю за використанням земель провело моніторинг земельних ділянок на території громад, що в межах децентралізації приєдналися до Львівської ОТГ. Інспектори виявили, що у Малих Підлісках невідомі захопили 102,1 га. Серед захоплених земель – не лише комунальні масиви площею орієнтовно 93 га. Розорали також 8,9 га державної землі, призначеної під будівництво нової концесійної автомобільної дороги Львів – Краковець. Під посів також потрапила ділянка, що призначена під новостворене кладовище у Малих Підлісках.

План-схеми захоплених комунальних і державних ділянок

Ще один випадок захоплення землі виявили в Малехові та біля Гряди загальною площею 21,17 га. У Малехові невідомі самовільно зайняли два масиви землі комунальної власності, серед яких також є новостворене кладовище – поруч із похованнями аграрії засіяли пшеницю. У Гряді невідомі захопили 2,4 га державної землі, що призначена під будівництво Північної об’їзної, та ще 6,9 га – комунальних територій. Орієнтовно аграрії завдали міському бюджету шкоди на 1,4 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році поліція відкрила кримінальну справу через самовільне захоплення близько 50 га біля урочища Двірський Ліс між селами Ситихів та Малі Підліски. Частина цих земель призначена для будівництва концесійної дороги Львів – Краковець, що має стати частиною Північної об’їзної Львова, однак аграрії її розорали та засіяли. Невдовзі врожай зібрали, але порушників так і не знайшли.

Крім цього, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження через приватизацію 1,9 га землі в Бірках, що призначена для будівництво і розширення Північної об’їзної Львова.