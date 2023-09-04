У Славську 42-річний чоловік захопив та забудував землю біля річки
Чоловікові загрожує до трьох років позбавлення волі
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Стрийська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом до 42-річного мешканця Стрийщини, який, за даними слідства, самовільно захопив земельну ділянку на березі річки Славка у Славську, побудував там будинок і викопав басейн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.
Досудове розслідування встановило, що захоплення природоохоронної території в межах прибрежної захисної смуги річки Славка відбулося ще в 2017 році.
Жодних дозволів від органу місцевого самоврядування чоловік не мав. Згодом він звів на березі будинок з дерев’яного брусу і викопав водойму – басейн для відпочинку.
Прокурори вимагають звільнення земельної ділянки водного фонду і демонтажу будинку. Згідно із ч. 4 ст. 197-1 ККУ, що інкримінують обвинуваченому, йому загрожує від одного до трьох років позбавлення волі.
Відпочинковий будинок на березі річки зведено без дозволів (фото прокуратури Львівської області)