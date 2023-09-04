Забудова земля є природоохоронною територією

Стрийська окружна прокуратура звернулась до суду з позовом до 42-річного мешканця Стрийщини, який, за даними слідства, самовільно захопив земельну ділянку на березі річки Славка у Славську, побудував там будинок і викопав басейн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Досудове розслідування встановило, що захоплення природоохоронної території в межах прибрежної захисної смуги річки Славка відбулося ще в 2017 році.

Жодних дозволів від органу місцевого самоврядування чоловік не мав. Згодом він звів на березі будинок з дерев’яного брусу і викопав водойму – басейн для відпочинку.

Прокурори вимагають звільнення земельної ділянки водного фонду і демонтажу будинку. Згідно із ч. 4 ст. 197-1 ККУ, що інкримінують обвинуваченому, йому загрожує від одного до трьох років позбавлення волі.

Відпочинковий будинок на березі річки зведено без дозволів (фото прокуратури Львівської області)