Чоловік незаконно викопав ставок у Дрогобицькому районі

Поліцейські оголосили підозру 60-річному мешканцю Трускавця, який без документів викопав штучну водойму на земельній ділянці сільськогосподарського призначення в Дрогобицькому районі. Тепер чоловікові загрожує два роки обмеження волі.

За даними поліції Львівщини, 60-річний мешканець міста Трускавець незаконно облаштував штучну водойму на земельній ділянці сільськогосподарського призначення в одному з сіл Дрогобицького району, яку у подальшому використовував для власних потреб без жодних дозвільних документів. Це призвело до порушення структури родючого ґрунту та неможливості подальшого використання ділянки за цільовим призначенням.

«Внаслідок безгосподарського використання земельної ділянки її частина була безпідставно виведена з сільськогосподарського обороту», – йдеться в повідомленні поліції.

Чоловікові повідомили про підозру у безгосподарному використанні земель (ч.1 ст.254 ККУ). Йому загрожує обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки. Станом на сьогодні розслідування справи завершили і передали до суду.