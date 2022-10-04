37-річному підприємцю загрожує в'язниця за незаконно викопаний ставок

Підприємця з Яворівського району Львівщини судитимуть за незаконно викопаний ставок. Чоловік облаштував штучну водойму на ділянці сільськогосподарського призначення без жодних дозволів.

Як повідомили у вівторок, 4 жовтня, в поліції Львівщини, 37-річний підприємець, мешканець села Твіржа Яворівського району незаконно використав земельну ділянку сільськогосподарського призначення, без дозволу створивши на ній штучну водойму. Через це порушилася структура родючого ґрунту та стало неможливим подальше використання ділянки за цільовим призначенням.

«Зловмисник самовільно створив ставок на ділянці сільськогосподарського призначення, що спричинило втрату родючості землі та призвело до її виведення з сільськогосподарського обороту», – йдеться в повідомленні поліції.

Підприємцю повідомили про підозру в безгосподарному використанні земель (ч.1 ст.254 ККУ). Йому загрожує обмеження волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на три роки. Поліцейські вже завершили слідство і передали справу до суду.

Раніше поліція відкрила справу на мешканця Городка за самовільно викопаний ставок у селі Залужани.