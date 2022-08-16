Cамовільно викопаний ставок у селі Залужани

Мешканець міста Городок на Львівщині, який самовільно викопав озеро в селі Залужани на ділянці, яка перебуває в його користуванні, отримав підозру в кримінальному провадженні. За такі дії чоловікові загрожує штраф або два роки обмеження волі.

Як повідомили у вівторок, 16 серпня, в поліції Львівщини, 35-річний мешканець Городка самовільно викопав ставок на земельній ділянці, яка перебуває у його користуванні. При цьому чоловік не мав жодних дозвільних документів для облаштування штучної водойми.

У поліції уточнили ZAXID.NET, що ставок чоловік викопав у селі Залужани, що за 9 км від Городка.

За цим фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження за безгосподарне використання земель (ч.1 ст.254 ККУ). Тепер чоловікові загрожує штраф до 51 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.