48-річний Юрій Турянський був т. в. о. Львівської ОВА з серпня по грудень 2014 року

Екс-голова Львівської ОДА, а тепер голова відділення Національного Олімпійського комітету у Львівській області, Юрій Турянський безкоштовно оформив у користування комунальну ділянку площею 11 га на західній околиці Львова. Як повідомило 8 червня антикорупційне видання «Наші гроші. Львів», колишній посадовець зміг захопити ділянку допомогою махінацій і підробки документів.

Йдеться про землю загальною площею 11 га на вул. Конюшинній, неподалік західної обʼїзної Львова. У 1982 році Пустомитівська районна рада передала цю землю в постійне користування державній Автоколоні №2207 Львівського обласного управління вантажного автомобільного транспорту УРСР. Пізніше, внаслідок розширення міста, ділянка опинилася в межах міста. Після розпаду СРСР держпідприємство розпалося, а наприкінці 1990-х на його базі створили ВАТ «Львівське АТП 24654», акціонерами якого стали понад 100 людей.

Червоним позначена територія колишньої автоколони на вул. Конюшинній у Львові

Доля ділянки на вул. Конюшинній тривалий час була невизначеною, однак у 2005 Львівська міськрада оформила частину землі в комунальну власність і передала в оренду данській компанії «Сельскабет Сверігесвай 22, Скандерборг АпС». Колишня директорка підприємства Вікторія Маринчук розповіла журналістам, що на цій ділянці організували деревообробне підприємство, роботі якого перешкоджав член наглядової ради ВАТ«АТП 24654» Юрій Турянський.

У 2014 році данська фірма зупинила виробництво у Львові. Частина нерухомості на вул. Конюшинній спочатку належала фармацевтичній компанії ПП «Едель», а у 2013 році компанія оголосила про банкрутство, її нерухомість як заставне майно перейшла у власність банку АТ «Міжнародний інвестиційний банк». Тоді Юрій Турянський запропонував банку купити чи обміняти усю нерухомість [йшлося про три будівлі]. У лютому була домовленість про викуп майна з доплатою за 111 тис. доларів США.

Згодом, зі слів представника банку, Турянський почав називати інші суми, змінювати умови домовленості, а невдовзі заявив, що не буде викупляти майно, оскільки вже став його власником. На якій саме підставі йому належить майно банку він пояснити відмовився. Насправді власником трьох будівель банку Турянський не став, але оформив на себе чотири сусідні будівлі, які теж раніше належали «Еделю» і які банк через суд намагається повернути і досі. Він зареєстрував право власності на них за своєю компанією ТОВ «Новодім Сервіс» [колишня назва ЗАТ «Західвугілля»]. Право власності оформили на основі договору купівлі-продажу, нібито укладеного ще 2003 року з ПП «Едель».

Однак експертиза, яку провели в межах кримінальної справи, довела, що цей договір містить ознаки підроблення. Крім цього, у 2003 році, коли фірма Турянського нібито купила чотири будівлі «Еделю», ще не існувало. Їх збудували у 2006-2007 роках.

За час судових процесів, що тривали між Турянським і банком, він став єдиним бенефіціарним власником ВАТ «Львівського АТП 24654», у 2019 році компанію перейменували на ТДВ «Львівська автоколона №2207». Після оформлення права власності, «Новодім Сервіс» перепродав будівлі особисто Юрію Турянському, а той вніс їх у статутний капітал своєї компанії «Львівська автоколона №2207».

Наявність у власності нерухомого майда дає право отримати земельну ділянку у користування, тож Юрій Турянський отримав можливість оформити на себе ділянку колишньої автоколони. Однак у межах цієї землі була ще одна ділянка площею 0,99 га, виділена у 2005 році в оренду данській фірмі.

«Ймовірно, щоб вирішити цю проблему, у земельному кадастрі просто змінили адресу цієї ділянки з вул. Конюшинна, 28 на вул. Медової Печери, 53 – це протилежна околиця Львова. При цьому за новою адресою уже існувала оформлена земельна ділянка, тобто реєстратор Держгеокадастру свідомо наклав дві ділянки з різними кадастровими номерами одна на одну», – йдеться в розслідуванні.

Ті три будівлі «Міжнародний інвестиційний банк» у 2022 році все ж зміг продати у відомій львівській компанії з вивозу сміття «Грінера Україна». Керівник компанії Богдан Михалусь стверджує, що Юрій Турянський перешкоджає роботі його компанії та пропонує купити чи обміняти майно на вул. Конюшинній.

Зараз компанії «Грінера Україна» належить три будівлі загальною площею майже 3000 м2 на ділянці, яку Юрій Турянський вважає своєю і судиться. Будівлі «Грінери» необхідні йому, щоб отримати законні підстави для приватизації усієї земельної ділянки площею 11 га. Адже оформити землю, на якій є майно іншої компанії, законним шляхом неможливо.

Згідно з даними земельного кадастру, ділянка площею 9,4 га перебуває в комунальній власності Львівської міськради. 23 березня 2022 року приватна нотаріуска Людмила Волинська провела відповідну реєстрацію, хоч сама міська рада про це не знала. При цьому з 11 га площі колишньої автоколони оформили лише 9,4 га, адже решту раніше «перенесли» на вул. Медової Печери. Після реєстрації ділянки Людимила Волинська передала її у постійне користування ТДВ «Львівська автоколона №2207».

У юридичному департаменті Львівської міськради заявили, що не знали ні про реєстрацію комунальної власності на цю ділянку, ні про передачу її у користування компанії Турянського.

Сам Юрій Турянський на запит журналістів не відповів і від спілкування відмовився. Вартість захопленої ним ділянки, за даними Держгеокадастру, становить 47,5 млн грн, однак ринкова вартість може становити близько 80 млн грн.

Зазначимо, що 48-річний Юрій Турянський працював у різних структурах Львівської облдержадміністрації. У серпні 2014 року його призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків голови Львівської ОВА замість Ірини Сех. На цій посаді він працював до грудня 2014 року. Зараз Юрій Турянський очолює відділення Національного Олімпійського комітету України у Львівській області.