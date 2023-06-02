Василь Собко перебуває під слідством через приватизацію майже 1,9 га землі під міську вулицю Львова

Львівський апеляційний суд задовольнив скаргу начальника управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру Львівщини Василю Собку та скасував його відсторонення від посади. Державне бюро розслідувань звинувачує посадовця у махінаціях із переоформленням земельної ділянки під міську вулицю в приватну власність.

Як повідомляв ZAXID.NET, 23 січня слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області у перевищенні службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки. За версією слідства, у 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління і підписав накази про надання дозволу на розробку проекту землеустрою, а потім затвердив цей наказ і передав ділянку площею майже 1,9 га у власність пільговику. Вже за 10 днів ця ділянка була перепродана зятю голови Солонківської ОТГ Тарасу Колодію. Ринкова вартість ділянки становила 12 млн грн.

На час досудового слідства Личаківський районний суд Львова відправив Василя Собка під нічний домашній арешт та відсторонив від посади. 15 березня суд продовжив дію запобіжного заходу та відсторонення від посади ще на два місяці – до 15 травня. Однак адвокати посадовця оскаржили ці ухвали суду в апеляції. Львівський апеляційний суд скаргу задовольнив і відмовив прокуратурі у продовженні терміну відсторонення Василя Собка від посади. На думку захисту, прокурор не надав обґрунтованих доказів, що на роботі посадовець може впливати на колег чи підробити документи, що впливатимуть на кримінальну справу. Василь Собко зазначив, що має двох малолітніх дітей і без роботи не має змоги їх утримувати.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскаржити її не можна. На сайті Держгеокадастру він і надалі вказаний заступником начальника управління. 12 квітня в ДБР повідомили, що справу передали до суду. Справу розглядатиме Галицький районний суд Львова, перше засідання призначене на 9 червня.

Нагадаємо, що у 2021 році міська рада Львова виявила, що земельну ділянку площею майже 1,9 га у районі кінцевої зупинки трамвая №8 на Сихові, яка за генпланом Львова мала стати частиною проспекту Вернадського, Держгеокадастр безкоштовно передав у приватну власність учаснику АТО Олегу Дідуху. Після цього він відразу продав ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

Через продаж землі під міську вулицю за зверненням Львівської міської ради поліція відкрила кримінальне провадження, в межах якого Пустомитівський районний суд її арештував. У квітні 2023 року стало відомо, що Солонківська сільська рада подала позов проти Тараса Колодія про повернення цієї земельної ділянки.