Тарас Колодій є зятем голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича

Солонківська сільська рада подала позов проти зятя голови ОТГ Богдана Дубневича Тараса Колодія про повернення земельної ділянки в Зубрі, яку він купив в учасника АТО. Через цю ділянку, за генпланом Львова, має пролягати проектована вул. Вернадського, тож Львівська міська рада намагається через суд скасувати приватизацію ділянки.

Під час моніторингу судового реєстру ZAXID.NET виявив, що Солонківська сільська рада подала позов проти Тараса Колодія щодо повернення приватизованої ним землі в Зубрі. Йдеться про ділянку площею майже 1,9 га, що розташована за розворотним трамвайним кільцем на Сихові. Курйозності цій ситуації додає те, що Тарас Колодій є зятем голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича.

Спірна ділянка виділена червоним кольором

Справу розглядає Пустомитівський районний суд. 21 березня суддя Наталія Добош прийняла позовну заяву Солонківської сільради та відкрила цивільне провадження у цій справі. Тарас Колодій має право подати зустрічний позов, однак інформація про це в судовому реєстрі наразі відсутня.

У юридичному департаменті Львівської міськради ZAXID.NET повідомили, що ЛМР долучиться до участі у справі. Також ZAXID.NET намагався отримати коментарі від Богдана Дубневича та Тараса Колодія, однак на момент публікації коментар отримати не вдалось.

Нагадаємо, у 2020 році Держгеокадастр сформував ділянку площею майже 1,9 га за кінцевою трамвая №8, що фактично розташована у Зубрі, на території Солонківської ОТГ. Тоді ж Львівська міськрада звернулася в обласне управління Держгеокадастру з проханням не передавати цю землю у приватну власність, оскільки, згідно з генпланом Львова, через неї має пролягати проектована вул. Вернадського, що з’єднає просп. Червоної Калини та вул. Стрийську.

Однак у березні 2021 року Держгеокадастр видав наказ про виділення земельної ділянки у приватну власність під ведення сільського господарства учаснику АТО, львів’янину Олегу Дідуху. За місяць він ушестеро дешевше від ринкової ціни продав цю ділянку зятю голови Солонківської ОТГ Богдана Дубневича Тарасу Колодію.

Через продаж землі під міську вулицю Львівська міська рада звернулася в прокуратуру. У межах провадження Пустомитівський районний суд заборонив вчиняти будь-які реєстраційні дії з цією ділянкою. 23 січня 2023 року слідчі повідомили про підозру заступнику керівника ГУ Держгеокадастру Львівської області 43-річному Василю Собку у перевищенні службових повноважень. За версією слідства, у 2021 році він тимчасово виконував обов’язки керівника управління й саме він зі спільниками підписав накази про приватизацію низки ділянок під міську вулицю Львова.

Додамо, що окрім ділянки під вул. Вернадського, Тарас Колодій та інші родичі братів Дубневичів контролюють ще близько 120 га землі між селами Пасіки-Зубрицькі та Зуброю.