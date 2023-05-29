Приватна фірма зареєструвала право власності на торговий центр, якого насправді не існує, на площі за оперним театром у центрі Львова

Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Офісу генпрокурора через незаконну приватизацію землі та реєстрацію права власності на неіснуючий торговий центр на місці колишнього ринку «Добробут» у центрі міста. Міська рада програла суд першої інстанції, однак апеляцію в цій справі у вівторок, 30 травня, розглядатиме Західний апеляційний господарський суд. Про це у відеозверненні в понеділок, 29 травня, повідомив Андрій Садовий.

За його словами, вартість майна, що перейшло у власність «СУАП Галінвест», за нинішніми цінами оцінюється у півмільярда гривень. 30 травня Західний апеляційний господарський суд розглядатиме скаргу Львівської міськради на рішення Господарського суду, який залишив чинною реєстрацію права власності на недобуд у центрі Львова на комунальній земельній ділянці. Участь у засіданні візьме мер Львова та члени виконавчого комітету. Садовий також звернувся до генерального прокурора з проханням стати на захист громади Львова.

«Фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках Незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе землі, майно. Йдеться про територію, де був розташований ринок "Добробут", дуже багато нерухомості – 500 млн грн у нинішніх цінах. На початках війни "чорні" реєстратори почали це все переоформляти. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження, щоправда прокуратура майже рік не може висунути звинувачення, хоча є висновок Міністерства юстиції, висновок Держгеокадастру. Це все "шито білими нитками"», – зазначив Андрій Садовий.

Зазначимо, що справа про ділянку 0,66 га на площі Осмомисла за оперним театром тягнеться з початку 1990-х. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок «Добробут».

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує.

Згодом «Галінвесту» закрив ринок «Добробут» та дозволив компанії «Євротрек» облаштувати на його місці супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.

Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржує в суді. 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"»

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.