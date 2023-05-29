Садовий звернувся до генпрокурора через крадіжку майна на 500 млн грн у центрі Львова
Фірма «Галінвест» незаконно приватизувала майно на комунальній ділянці на місці колишнього ринку «Добробут»
Міський голова Львова Андрій Садовий звернувся до Офісу генпрокурора через незаконну приватизацію землі та реєстрацію права власності на неіснуючий торговий центр на місці колишнього ринку «Добробут» у центрі міста. Міська рада програла суд першої інстанції, однак апеляцію в цій справі у вівторок, 30 травня, розглядатиме Західний апеляційний господарський суд. Про це у відеозверненні в понеділок, 29 травня, повідомив Андрій Садовий.
За його словами, вартість майна, що перейшло у власність «СУАП Галінвест», за нинішніми цінами оцінюється у півмільярда гривень. 30 травня Західний апеляційний господарський суд розглядатиме скаргу Львівської міськради на рішення Господарського суду, який залишив чинною реєстрацію права власності на недобуд у центрі Львова на комунальній земельній ділянці. Участь у засіданні візьме мер Львова та члени виконавчого комітету. Садовий також звернувся до генерального прокурора з проханням стати на захист громади Львова.
«Фірма, зареєстрована в Москві, "Галінвест", власник Холодило, колишній комсомольський діяч, на початках Незалежності обманув міську владу, обласну владу і переписав на себе землі, майно. Йдеться про територію, де був розташований ринок "Добробут", дуже багато нерухомості – 500 млн грн у нинішніх цінах. На початках війни "чорні" реєстратори почали це все переоформляти. Коли ми це побачили, поліція порушила кримінальне провадження, щоправда прокуратура майже рік не може висунути звинувачення, хоча є висновок Міністерства юстиції, висновок Держгеокадастру. Це все "шито білими нитками"», – зазначив Андрій Садовий.
Зазначимо, що справа про ділянку 0,66 га на площі Осмомисла за оперним театром тягнеться з початку 1990-х. Тоді міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і планувала збудувати тут 5-поверховий готель. Через кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а на його місці облаштували тимчасовий ринок «Добробут».
У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У 2020-2022 роках ТОВ «Галінвест» зареєструвало право користування ділянкою та право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не існує.
Згодом «Галінвесту» закрив ринок «Добробут» та дозволив компанії «Євротрек» облаштувати на його місці супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2023 року. При цьому жодних дозволів на це будівництво міська рада не видавала.
Привласнення комунальної ділянки та майна Львівська міськрада оскаржує в суді. 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. Детальніше про те, як міське майно перейшло в приватну власність, читайте у матеріалі «Замість "Добробуту" – "Арсен"»
Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.