Ділянку під колишнім ринком «Добробут» незаконно приватизували та облаштували тут супермаркет

Львівська міська рада планує відновити історичний громадський простір, який на початку ХХ століття був на місці колишнього ринку «Добробут». Справа щодо земельної ділянки, на якій раніше був ринок, а тепер облаштували супермаркет «Арсен», перебуває в суді, адже міськрада звинувачує її орендарів, компанію «СУАП Галінвест», у незаконній приватизації. У березні міськрада програла суд щодо повернення ділянки в комунальну власність, однак оскаржує це рішення в апеляції.

Як розповів ZAXID.NET головний архітектор Львова Антон Коломєйцев, на початку ХХ століття площа за оперним театром була головним громадським простором у центрі міста. Уздовж площі була рядова історична забудова, що донині майже не збереглася. Тому місто планує повернути цю ділянку в комунальну власність, аби відтворити історичний громадський простір із оновленою архітектурою.

Вид на площу на місці нинішнього ринку на початку ХХ ст.

«На мою думку, найцінніше, що може виникнути в цьому місці, – це громадський простір. Ми багато десятиліть мали площу в центрі міста, яка не працювала. Що стосується забудови, то можна піти таким шляхом, як було зроблено в Берліні: там палац Гумбольдтів було відновлено з однієї сторони як історичний, а з іншої – в сучасній архітектурі», – розповів Антон Коломєйцев.

У будівлі Форуму Гумбольдтів відкрили культурний центр із кількома виставковими залами. За таким же принципом головний архітектор пропонує відновлювати історичну забудову на площі за оперним театром.

«Тут так само можна відновити забудову у новій архітектурі, але в параметрах історичної забудови на 3-4 поверхи виключно з громадськими функціями. Тут може бути музей міста, музей героїв, галереї, виставкові зали», – зазначив архітектор.

Додамо, що на цій площі планували збудувати 5-поверховий готель «Золотий лев». На початку 90-х Львівська міська рада спільно з українсько-австрійською фірмою заснувала ТОВ «Галінвест» і у 1994 році надала в оренду цьому підприємству ділянку площею 0,66 га на пл. Князя Осмомисла. Через фінансову кризу будівництво зупинилось на рівні фундаменту, а в 1997 році міськрада дозволила облаштувати на цій ділянці тимчасовий ринок «Добробут».

У 2004 році компанії, які володіли частками «Галінвесту», виключили міську раду з переліку засновників. У грудні 2020 року скандально відомий реєстратор Солонківської сільради Михайло Живко зареєстрував за ТОВ «Галінвест» право користування ділянкою, а в лютому 2022 року реєстраторка Глинянської міської ради Анастасія Марушко зареєструвала право власності на промислово-продовольчий торговий центр площею 5211 м2, якого насправді не було, а понад 20 років там працював ринок. Влітку 2022 року міська рада звернулася до суду, адже ділянка фактично вибула з комунальної власності без її відома.

У лютому 2023 року стало відомо, що на місці ринку планують облаштувати супермаркет «Арсен», який запрацював у квітні 2022 року. Щодо його облаштування мерія погоджень не видавала, адже його звели під виглядом ремонту торгового центру, який там був лише за документами. Мерія в суді намагалася скасувати право власності «Галінвесту» за недобудом та приватизацію комунальної землі, однак 2 березня Господарський суд Львівської області в задоволенні позову відмовив. Зараз міськрада оскаржує це рішення в Західному апеляційному господарському суді.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, ТОВ «Спільне українсько-австрійське підприємство «Галінвест» належить австрійській компанії «Ост-інвест-унд Баупроектменеджмент Г.М.Б.Г», кінцевим бенефіціаром якого є львівʼянин Валерій Холодило. Фірма зареєстрована за адресою ринку «Добробут» на вул. Старій, 3.